2020-07-06T16:27:32+03:00
Происшествия

Ковровчанин попался с правами, напечатанными на принтере

Он находится под подпиской о невыезде
Ирина Мальцева
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Тридцатишестилетнего жителя Ковровского района, ехавшего на своей машине, остановили 27 июня полицейские. При проверке документов водитель предъявил удостоверение, увидев которое полицейские усомнились в его подлинности и забрали документ на экспертизу. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, специалисты подтвердили, что права – подделка, их изготовили, распечатав на копировально-множительного струйного печатающего устройства. Сейчас возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, грозящее водителю – лишение свободы до одного года. Но ег могут приговорить и к обязательным либо принудительным работам, тоже на срок до одного года. Сейчас ковровчанин находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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