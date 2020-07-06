2020-07-06T15:57:11+03:00
Общество

7 и 8 июля во Владимирской области ожидается жара до +37 градусов

В МЧС уже поднимают класс пожарной опасности в ряде районов до высшего, третьего класса
Алексей СУХОВ
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 и 8 июля на юге и востоке Владимирской области ожидается сильная жара, воздух прогреется до 35 градусов.

7 июля, как сообщают в региональном МЧС, воздух прогреется до 34 градусов на территории Муромского, Гусь-Хрустального, Вязниковского и Гороховецкого районов. 8 июля температура воздуха до 35 градусов ожидается на территории Владимира, до 37 градусов – на территории Муромского, Гусь-Хрустального, Вязниковского и Гороховецкого районов. В МЧС опасаются, что из-за такой сильной жары в регионе могут возникнуть лесные и торфяные пожары. Кроме того, вполне велики риски происшествий на водных объектах. Люди ломанутся купаться, а это может привести к смертельным случаям на воде.

Кроме того, на территории Гусь-Хрустального, Суздальского и Юрьев-Польского районов прогнозируется повышение класса пожарной опасности до высшего, третьего. Сейчас на всей территории Владимирской области установлен второй класс пожарной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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