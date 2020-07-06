Владимирцы атаковали торговые центры

6 Июль 2020 2020-07-06T13:28:17+03:00

В примерочных и на кассах большие очереди

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Сегодня, 6 июля, открылись крупные торговые центры региона. С самого утра владимирцы ринулись покорять, в частности, "Мегаторг".

- С утра народу было не очень много. Но к обеду появились толпы людей. В очереди в примерочные и на кассу приходилось стоять по полчаса, а то и больше, - рассказала Мария Утюгова, жительница Владимира.

Обязательное условие - наличие маски. Без них горожан разворачили прямо на входе.

- После того, как вы примерили вещь, но сразу ее, например, не взяли, то вещь забирают, чтобы отпарить, - подчеркнула Мария Утюгова.

Все отделы работают, во многих - хорошие скидки.

Надеемся, что такой ажиотаж не вызовет новый всплеск заболеваемости коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU