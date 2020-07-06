Жительница Петушинского района торговала наркотиками

6 Июль 2020 2020-07-06T13:26:30+03:00

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В сентябре прошлого года жительница Петушинского района приобрела в Московской области гашиш и привезла его домой. А позднее 2,71 грамм наркотика продала. В октябре того же года женщина повторила операцию и привезла еще одну партию наркотика, который продала клиенту, использовавшему его для личных целей. После задержания в ходе обыска у нее дома нашли приготовленный для продажи гашиш, всего 25,44 грамма. С учетом признания и помощь следствию за незаконный оборот наркотиков женщина получила шесть лет лишения свободы, которые проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU