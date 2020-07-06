Безработный кольчугинец застрелил знакомого из самодельного револьвера

6 Июль 2020 2020-07-06T13:13:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель города Кольчугино обвиняется в убийстве с использованием огнестрельного оружия. По версии следствия, в 2017 году он обнаружил пригодный для стрельбы револьвер калибром 5,6 мм, изготовленный самодельным способом, а также несколько патронов к нему. С мая 2017 года по апрель 2020 года он носил оружие с собой, не имея разрешения. А в апреле этого года кольчугинец выпивал дома у одного из своих знакомых. Поссорившись с хозяином, он несколько раз прицельно выстрелил ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. А кольчугинца обвиняют сразу по двум статьям, его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU