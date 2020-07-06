Владимирец попытался подкупить сотрудника ФСБ, чтобы защитить мать

6 Июль 2020 2020-07-06T12:49:10+03:00

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Горожанка дала взятку сотруднику Владимирского юридического института, чтобы ее сын без сдачи зачетов и экзаменов получил диплом о высшем образовании. В январе этого года ее другой сын узнал, что сотрудники правоохранительных органов знают о противоправных действиях его матери. И чтобы защитить родительницу, решил подкупить сотрудника ФСБ, предложив ему 14 800 рублей и свою машину - «Citroen С4» стоимостью не менее 118 тысяч рублей. Сотрудник ФСБ от взятки отказался и сообщил об этом своему руководству, после чего мужчину был задержан с поличным. За покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия в отношении горожанина возбуждено уголовное дело, рассматривать его будет Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU