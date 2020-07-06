В Боголюбово на пожаре пострадала пенсионерка

6 Июль 2020 2020-07-06T12:24:06+03:00

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Огонь в трехквартирном доме на улице Подгорная в поселке Боголюбов вспыхнул утром 6 июля. Сообщение о пожаре в ГУ МЧС России по Владимирской области. Приехавшие на место пожарные выяснили, что горит одна из квартир и кровля здания, всего огонь охватил триста квадратных метров. Семь машин и двадцать шесть пожарных сумели быстро потушить огонь, но, к сожалению, на пожаре пострадала семидесятилетняя местная жительница. С ожогами ее доставили в больницу. Причины пожара пока неизвестны, сейчас над выяснением их работают дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU