2020-07-06T11:55:59+03:00
Общество

В Суздальском районе построят новую школу

Она появится в селе Сновицы
Ирина Мальцева
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Владимирская область получит от Министерства просвещения субсидию на создание новых мест в школах, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Деньги придут благодаря участию в федеральном проекте «Современная школа». На строительство школы на 150 мест в Сновицах в 2022-2023 годах из федерального бюджета придет 207,2 миллионов рублей. Но поскольку в активно развивающихся селах Сновицы и Богослово Суздальского района растет число школьников, а свободных земельных участках в селе мало, решено построить не новую школу, а пристройку на 240 мест к зданию действующей Сновицкой средней общеобразовательной школы имени Белкина. Кроме того, потом планируется провести капитальный ремонт основного здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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