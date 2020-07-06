2020-07-06T11:42:14+03:00
Общество

Из-за эпидемии коронавируса ЕГЭ по русскому языку растянут на два дня

Его напишут более пяти с половиной тысяч выпускников
Ирина Мальцева
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ЕГЭ по русскому языку, как самый массовый экзамен, решили распределить на два дня: 6 и н июля. Такое решение приняли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Перед каждым экзаменом классы будут убирать и дезинфицировать, на входе в пункты проведения экзаменов медики будут всем выпускникам мерить температуру, с кашлем, насморком и повышенной температурой школьников к экзамену не допустят. Всего для проведения единого госэкзамена по русскому языку во Владимирской области задействуют 55 пунктов в школах и 5 пунктов на дому – для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Продлится экзамен три с половиной часа, а его результаты ребята узнают не позднее 20 июля. Минимальный балл экзамена по русскому языку – 36 баллов, но сдавать его необходимо только тем, кто собирается поступать в вузы. Напомним, в этом году ЕГЭ проходит с 29 июня по 25 июля, в региональной информационной системе зарегистрированы 5827 выпускников. Следующий экзамен основного периода – профильная математика, он пройдет 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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