За неделю на дорогах Владимирской области погибли три человека

6 Июль 2020 2020-07-06T15:13:28+03:00

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Во Владимирской области за последние семь дней произошло 32 аварии, в которых три человека погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести. В том числе в ДТП пострадали и двое детей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, шесть аварий произошло с нетрезвыми водителями, а всего сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 76 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Так днем 5 июля на 15 километре автодороги Владимир-Улыбышево-Коянево водитель «Шкоды», ехавший в Радужный, врезался в стоящий на обочине «Рено», за рулем которого был пятидесяти трёхлетний мужчина. Тридцатипятилетний водитель «Школы» от медосвидетельствования отказался. В аварии пострадал он сам и его тридцати восьмилетний пассажир. К счастью, в больницу им не надо – оба проходят лечение дома.

ИСТОЧНИК KP.RU