У владимирского МЧС новый начальник

6 Июль 2020 2020-07-06T10:07:03+03:00

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3 июля на должность начальника ГУ МЧС России по Владимирской области назначен полковник внутренней службы Алексей Владимирович Купин. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области.

Алексей Купин родился в 1974 году в посёлке Любытино Новгородской области. В 1994 году закончил Ивановское пожарно-техническое училище по специальности "организация и техника противопожарной защиты". В 1999 году закончил Московский институт пожарной безопасности по специальности "пожарная безопасность". С 1994 года служил на разных должностях в системе противопожарной службы Новгородской области. Прошёл путь от инспектора Госпожнадзора в посёлке Любытино до первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Новгородской области.

6 июля новый руководитель был представлен личному составу Главного управления МЧС России по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU