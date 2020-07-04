2020-07-04T17:23:33+03:00
Спорт

Гусевская футбольная школа "Грань" получила новый спортинвентарь

На это выделено 1 миллион 227 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
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Фото с сайта администрации города Гусь-Хрустальный.Фото с сайта администрации города Гусь-Хрустальный.
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Новое оборудование, инвентарь и спортивную экипировку получила гусевская футбольная спортшкола "Грань". Они приобретены в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области".

Из областного и местного бюджетов спортшколе выделено – 1 млн 227 тысяч 600 рублей (областной бюджет – 1068,01; местный бюджет – 159,59). В школу уже поступила часть оборудования: специализированные тренажёры, мячи футбольные и мини-футбольные, макеты футбольного поля с магнитными фишками, комплекты футбольной формы, экипировка для вратаря, гимнастические коврики, тренировочный комплект (штанги и конусы с отверстиями для штанги).

В данный момент спортшкола "Грань" готовится к возобновлению тренировок. Они будут проходить на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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