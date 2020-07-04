2020-07-04T15:53:42+03:00
Общество

Во Владимирской области могут снизить налог для катеров и моторных лодок с мотором до 100 лошадиных сил

В Законодательном собрании рассматривают соответствующий закон
Алексей СУХОВ
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Депутаты комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике одобрили снижение налогов для маломерных судов с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил.

Проект закона предполагает снижение налоговых ставок на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства во Владимирской области со 100 до 30 рублей за лошадиную силу. Практика показывает, что за шесть лет в регионе снято с регистрационного учета 2160 маломерных моторных судов. Большая часть из них была поставлена на учет в соседних регионах, так как там налоги ниже.

"Проект нацелен на то, чтобы наши земляки ставили их на учет в нашем регионе и платили налог в нашу казну, а не соседним регионам", - пояснил председатель профильного комитета Михаил Максюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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