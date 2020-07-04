В Муроме построят храм в честь святого Дмитрия Солунского
25 июня в месте строительства установлено временное помещение для богослужений
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25 июня 2020 года в месте, выделенном администрацией округа Муром под строительство храма святого великомученика Димитрия Солунского, было установленно временное помещение для совершения богослужений. Само строительство храма планируется уже в этом году. Храм должен появиться на том месте, где когда-то стоял каменный храм во имя святой Троицы.
ИСТОЧНИК KP.RU