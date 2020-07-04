2020-07-04T12:30:58+03:00
Звезды

День любви, семьи и верности в Муроме в этом году пройдет почти полностью в онлайн-формате

От массовых гуляний пришлось отказаться из-за коронавируса
Алексей СУХОВ
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8 июля во Владимирской области будут праздновать День семьи, любви и верности. Так, в доме Дружбы пройдёт церемония награждения 9 многодетных семей региона Почётным знаком администрации области "Родительская слава Земли Владимирской". И это практически единственное мероприятие, которое пройдет не в онлайн-формате. Большинство учреждений культуры праздновать будет в интернете.

Владимирская областная филармония покажет мультфильм "Сказ о Петре и Февронии", а также в течение дня будет транслировать клипы о любви. Остальные учреждения тоже подготовили праздничные мероприятия. Программу можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Праздничные мероприятия пройдут и в Муроме – столице Всероссийского Дня семьи, любви и верности. С 11 до 20 часов на большом экране на площади у здания ДК им.1100-летия г. Мурома будет вестись трансляция праздничных концертов. В 16.00 в муромском Свято-Троицком монастыре состоится торжественная церемония вручения медалей "За любовь и верность". Однако массовых гуляний также не планируется. Не приедут и всероссийские звезды. Так что это будет один из самых тихих празднований с 2008 года, когда праздник официально был утвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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