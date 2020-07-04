2020-07-04T11:59:51+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном на пожаре спасли пять человек

В девять утра на улице Коммунистической загорелась квартира
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
Изменить размер текста:

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщает о пожаре в Гусь-Хрустальном. В 9 часов утра загорелась квартира в многоэтажном доме (№6) на улице Коммунистическая.

Приехавшие на место пожарные выяснили, что горит квартира на четвертом этаже. 5-й этаж был задымлён. Из квартир 5-го этажа при помощи лестниц пожарные вывели 5 человек. Как выяснилось позже, на кухне одной из квартир загорелась микроволновка. Хозяев квартиры на момент пожара дома не было.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось три единицы техники и шесть человек. Другие квартиры не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День любви, семьи и верности в Муроме в этом году пройдет почти полностью в онлайн-формате
В Гусь-Хрустальном на пожаре спасли пять человек
В ДТП на Студеной горе погибли двое человек
Налоговые Владимирской области с 6 июля начнут принимать население без предварительной записи
Учреждения культуры Владимирской области смогут начать репетиции
На пост главы облздрава губернатору Владимиру Сипягину рекомендовали назначить Елену Утемову
В Центре ИЗО после длительного перерыва покажут сразу три выставки
Росгвардейцы помешали ковровчанину угнать автомобиль
Владимирские школьники сдали ЕГЭ по информатике, географии и литературе
Около деревни Бараки появится новая спортплощадка
Ковровчанка вышла погулять с ребенком и лишилась дорого телефона
Жертвами клещей во Владимирской области стали еще 106 человек
ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover Россия представляют новый сервис подписки на автомобили
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
ВТБ Private Banking проводит серию вебинаров по налогам и защите активов
Во Владимире выберут лучший дом
Сотрудница банка во Владимире обманывала клиентов
Александровская свалка загрязняла соседние земли тяжелыми металлами
4 июля откроется Музей Хрусталя в Гусь-Хрустальном
Больше 1500 вопросов задали жители Владимирской области во время работы горячей линии Роспотребнадзора
От коронавируса во Владимирской области умерло еще три человека
Во Владимире ставят светофоры на переходах, где сбили детей
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
На пожаре в Муромском районе 59-летний мужчина отравился дымом
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
Погрузка на ГЖД в июне составила 2,1 млн тонн
Управление ФСБ по Владимирской области расследует кредитное мошенничество на 320 миллионов рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 июля: 49 новых случаев
Начался сбор средств на восстановление владимирского драмтеатра