В Гусь-Хрустальном на пожаре спасли пять человек

4 Июль 2020 2020-07-04T11:59:51+03:00

В девять утра на улице Коммунистической загорелась квартира

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщает о пожаре в Гусь-Хрустальном. В 9 часов утра загорелась квартира в многоэтажном доме (№6) на улице Коммунистическая.

Приехавшие на место пожарные выяснили, что горит квартира на четвертом этаже. 5-й этаж был задымлён. Из квартир 5-го этажа при помощи лестниц пожарные вывели 5 человек. Как выяснилось позже, на кухне одной из квартир загорелась микроволновка. Хозяев квартиры на момент пожара дома не было.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось три единицы техники и шесть человек. Другие квартиры не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU