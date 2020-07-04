В ДТП на Студеной горе погибли двое человек

4 Июль 2020 2020-07-04T09:09:21+03:00

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4 июля 2020 года около 6.00 у дома №7 (в этом здании располагается детская стоматология) по улице Студеная гора произошло ДТП, в котором погибли 2 человека.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, по предварительной информации, 28-летний водитель "Форд Фокус" ехал в сторону центра и не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, после чего она врезалась в опору ЛЭП. Удар был такой силы, что машину буквально разорвало на две части. Причем передняя часть автомобиля превратилась в месиво.

Естественно, что при ударе такой силы, ни водитель, ни пассажир (на переднем сиденье сидела женщина 1976 года рождения) не могли выжить. Они скончались на месте происшествия.

предоставлено УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU