2020-07-04T09:31:54+03:00
Общество

Налоговые Владимирской области с 6 июля начнут принимать население без предварительной записи

Но пускать будут только в масках
Алексей СУХОВ
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УФНС России по Владимирской области сообщает о том, что с 6 июля налоговые начнут принимать население без предварительной записи. Работать отделения во Владимирской области будут по следующему графику:

- понедельник, среда: 9.00 – 18.00;

- вторник, четверг: 9.00 – 20.00;

- пятница: 9.00 – 16.45;

- суббота, воскресенье: выходные дни.

При этом маски и другие средства индивидуальной защиты никто не отменял.

С 1 июля записаться на приём в инспекцию возможно также с помощью сервиса ФНС России "Онлайн-запись на приём в инспекцию". Кроме того, практически любую услугу можно получить онлайн. В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое. Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе "Уплата налогов и пошлин".

ИСТОЧНИК KP.RU

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