Учреждения культуры Владимирской области смогут начать репетиции

3 Июль 2020 2020-07-03T19:06:18+03:00

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Изменения в Указе открывают возможность проведения репетиций в учреждениях культуры. Ранее их работа была восстановлена в части обслуживания зданий, помещений без оказания услуг населению.

Основным условием остаётся неукоснительное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции.

Документ вступит в силу с момента опубликования на официальном интернет-портале правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU