Учреждения культуры Владимирской области смогут начать репетиции
Губернатор внёс поправку в Указ «О введении режима повышенной готовности»
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Изменения в Указе открывают возможность проведения репетиций в учреждениях культуры. Ранее их работа была восстановлена в части обслуживания зданий, помещений без оказания услуг населению.
Основным условием остаётся неукоснительное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции.
Документ вступит в силу с момента опубликования на официальном интернет-портале правовой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU