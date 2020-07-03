2020-07-03T19:03:21+03:00
Общество

На пост главы облздрава губернатору Владимиру Сипягину рекомендовали назначить Елену Утемову

Сейчас она занимает должность директора Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области
Виктория СУХОВА
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Изначально на должность руководителя облздрава претендовало 9 кандидатур, до второго отборочного тура дошли 4 кандидатуры. Это главный врач Владимирского специализированного дома ребенка Лариса Горячева, директор Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области Елена Утёмова и заместитель директора дирекции Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ Олег Черняховский и главный врач Родниковской ЦРБ Ивановской области Светлана Москвина.

Конкурсная комиссия в ходе второго этапа отборочного тура провела с кандидатами собеседование. В частности, были затронуты пути решения таких важных проблем здравоохранения, как укрепление кадрового потенциала отрасти, реализация приоритетных национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», повышение квалификации медицинских специалистов, развитие материально-технической базы учреждения здравоохранения и ряд других.

В результате собеседования комиссия рекомендовала губернатору кандидатуру Елены Утёмовой.

Елена Утемова окончила Пермский государственный медицинский институт (специальность «лечебное дело») и клиническую ординатуру Кировского государственного медицинского института (специальность «внутренние болезни»). В разные годы возглавляла Министерство здравоохранения Кировской области, работала на руководящих должностях в медицинских организациях Чувашии и Пермского края, была заместителем министра Министерства здравоохранения Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На пост главы облздрава губернатору Владимиру Сипягину рекомендовали назначить Елену Утемову
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