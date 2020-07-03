В Центре ИЗО после длительного перерыва покажут сразу три выставки

3 Июль 2020 2020-07-03T18:52:28+03:00

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4 июля Центр пропаганды изобразительного искусства открывает свои двери для посетителей. Гости смогут познакомиться сразу с тремя выставками.

Выставка современного владимирского художника Сергея Ермолина «Станковая и книжная графика» должна была открыться еще 20 марта. По многочисленным просьбам любителей искусства сроки ее проведения были увеличены до 2 августа.

Выставка «Офорт», посвященная 80-летнему юбилею известного владимирского графика Бориса Французова продлена до 26 июля. Ее открытие состоялось накануне приостановления входа посетителей в учреждения культуры.

Выставка петербургского художника Анатолия Анненкова «Блокадный Ленинград» была открыта в интернет-пространстве в День памяти и скорби. Живописец представляет не только суровые пейзажи города в годы войны, но раскрывает эмоциональное состояние людей, вовлеченных в разрушительную стихию происходящих событий. Особенное сопереживание вызывают произведения, которые посвящены детям, переживающим тяжелые годы бомбардировок, голода и холода.

Вход осуществляется исключительно в гигиенической маске; допускается проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсии с количеством не более 5 человек и соблюдением дистанции между группами и посетителями 1.5 - 2 метра; запрещается вход посетителей с температурой выше 37,2 С. Прием туристско-экскурсионных групп возобновится после снятия всех ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU