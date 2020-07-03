2020-07-03T18:52:28+03:00
Звезды

В Центре ИЗО после длительного перерыва покажут сразу три выставки

Двери учреждения откроются 4 июля
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 июля Центр пропаганды изобразительного искусства открывает свои двери для посетителей. Гости смогут познакомиться сразу с тремя выставками.

Выставка современного владимирского художника Сергея Ермолина «Станковая и книжная графика» должна была открыться еще 20 марта. По многочисленным просьбам любителей искусства сроки ее проведения были увеличены до 2 августа.

Выставка «Офорт», посвященная 80-летнему юбилею известного владимирского графика Бориса Французова продлена до 26 июля. Ее открытие состоялось накануне приостановления входа посетителей в учреждения культуры.

Выставка петербургского художника Анатолия Анненкова «Блокадный Ленинград» была открыта в интернет-пространстве в День памяти и скорби. Живописец представляет не только суровые пейзажи города в годы войны, но раскрывает эмоциональное состояние людей, вовлеченных в разрушительную стихию происходящих событий. Особенное сопереживание вызывают произведения, которые посвящены детям, переживающим тяжелые годы бомбардировок, голода и холода.

Вход осуществляется исключительно в гигиенической маске; допускается проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсии с количеством не более 5 человек и соблюдением дистанции между группами и посетителями 1.5 - 2 метра; запрещается вход посетителей с температурой выше 37,2 С. Прием туристско-экскурсионных групп возобновится после снятия всех ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учреждения культуры Владимирской области смогут начать репетиции
На пост главы облздрава губернатору Владимиру Сипягину рекомендовали назначить Елену Утемову
В Центре ИЗО после длительного перерыва покажут сразу три выставки
Росгвардейцы помешали ковровчанину угнать автомобиль
Владимирские школьники сдали ЕГЭ по информатике, географии и литературе
Около деревни Бараки появится новая спортплощадка
Ковровчанка вышла погулять с ребенком и лишилась дорого телефона
Жертвами клещей во Владимирской области стали еще 106 человек
ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover Россия представляют новый сервис подписки на автомобили
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
ВТБ Private Banking проводит серию вебинаров по налогам и защите активов
Во Владимире выберут лучший дом
Сотрудница банка во Владимире обманывала клиентов
Александровская свалка загрязняла соседние земли тяжелыми металлами
4 июля откроется Музей Хрусталя в Гусь-Хрустальном
Больше 1500 вопросов задали жители Владимирской области во время работы горячей линии Роспотребнадзора
От коронавируса во Владимирской области умерло еще три человека
Во Владимире ставят светофоры на переходах, где сбили детей
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
На пожаре в Муромском районе 59-летний мужчина отравился дымом
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
Погрузка на ГЖД в июне составила 2,1 млн тонн
Управление ФСБ по Владимирской области расследует кредитное мошенничество на 320 миллионов рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 июля: 49 новых случаев
Начался сбор средств на восстановление владимирского драмтеатра