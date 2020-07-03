2020-07-03T17:11:51+03:00
Происшествия

Росгвардейцы помешали ковровчанину угнать автомобиль

Возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Коврове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленника, пытавшегося угнать машину. Их вызвали местные жители, заметвишие подозрительные движения во дворе на улице Лапатина. Приехав к указанному дому для проверки поступившего сообщения, росгвардейцы обнаружили легковой автомобиль с разбитым задним стеклом. Внутри него находился мужчина, который пытался вырвать провода из рулевой колонки. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но безуспешно. Местного жителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учреждения культуры Владимирской области смогут начать репетиции
На пост главы облздрава губернатору Владимиру Сипягину рекомендовали назначить Елену Утемову
В Центре ИЗО после длительного перерыва покажут сразу три выставки
Росгвардейцы помешали ковровчанину угнать автомобиль
Владимирские школьники сдали ЕГЭ по информатике, географии и литературе
Около деревни Бараки появится новая спортплощадка
Ковровчанка вышла погулять с ребенком и лишилась дорого телефона
Жертвами клещей во Владимирской области стали еще 106 человек
ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover Россия представляют новый сервис подписки на автомобили
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
ВТБ Private Banking проводит серию вебинаров по налогам и защите активов
Во Владимире выберут лучший дом
Сотрудница банка во Владимире обманывала клиентов
Александровская свалка загрязняла соседние земли тяжелыми металлами
4 июля откроется Музей Хрусталя в Гусь-Хрустальном
Больше 1500 вопросов задали жители Владимирской области во время работы горячей линии Роспотребнадзора
От коронавируса во Владимирской области умерло еще три человека
Во Владимире ставят светофоры на переходах, где сбили детей
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
На пожаре в Муромском районе 59-летний мужчина отравился дымом
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
Погрузка на ГЖД в июне составила 2,1 млн тонн
Управление ФСБ по Владимирской области расследует кредитное мошенничество на 320 миллионов рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 июля: 49 новых случаев
Начался сбор средств на восстановление владимирского драмтеатра