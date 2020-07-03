Росгвардейцы помешали ковровчанину угнать автомобиль

3 Июль 2020 2020-07-03T17:11:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коврове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленника, пытавшегося угнать машину. Их вызвали местные жители, заметвишие подозрительные движения во дворе на улице Лапатина. Приехав к указанному дому для проверки поступившего сообщения, росгвардейцы обнаружили легковой автомобиль с разбитым задним стеклом. Внутри него находился мужчина, который пытался вырвать провода из рулевой колонки. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но безуспешно. Местного жителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU