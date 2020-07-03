Около деревни Бараки появится новая спортплощадка

3 Июль 2020 2020-07-03T16:49:43+03:00

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В Судогодском районе строят площадку для гандбола, мини-футбола, волейбола и баскетбола. Сейчас площадка готова на 85%, а доделать ее полностью планируют до конца июля. Также рядом с ней планируется построить еще одну площадку – для воркаута.

- Появление многофункциональной площадки в деревне Бараки особенно важно, поскольку подобных площадок в здесь ещё нет. Сейчас в деревне живет около 800 человек, для которых необходимо создать качественные условия, чтобы заниматься физкультурой и спортом, – отметил директор Департамента Алексей Сипач.

А в следующем году в Судогодском районе планируют построить еще одну площадку – на этот раз в деревне Вяткино.

ИСТОЧНИК KP.RU