Около деревни Бараки появится новая спортплощадка
В Судогодском районе строят площадку для гандбола, мини-футбола, волейбола и баскетбола. Сейчас площадка готова на 85%, а доделать ее полностью планируют до конца июля. Также рядом с ней планируется построить еще одну площадку – для воркаута.
- Появление многофункциональной площадки в деревне Бараки особенно важно, поскольку подобных площадок в здесь ещё нет. Сейчас в деревне живет около 800 человек, для которых необходимо создать качественные условия, чтобы заниматься физкультурой и спортом, – отметил директор Департамента Алексей Сипач.
А в следующем году в Судогодском районе планируют построить еще одну площадку – на этот раз в деревне Вяткино.
ИСТОЧНИК KP.RU