Ковровчанка вышла погулять с ребенком и лишилась дорого телефона
Молодая мама вышла погулять с ребенком и в одном из скверов Коврова, занимаясь малышом, положила телефон на скамейку. Однако вскоре женщина не обнаружила его на месте и обратилась в полицию. Объезжая окрестности с полицейскими, ковровчанка показала им мужчину, которого она видела на детской площадке. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали горожанина. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, свою вину сорокалетний ковровчанин отрицать не стал и вытащил из кармана пропавший телефон, стоивший тридцать пять тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU