Ковровчанка вышла погулять с ребенком и лишилась дорого телефона

3 Июль 2020 2020-07-03T16:24:58+03:00

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Молодая мама вышла погулять с ребенком и в одном из скверов Коврова, занимаясь малышом, положила телефон на скамейку. Однако вскоре женщина не обнаружила его на месте и обратилась в полицию. Объезжая окрестности с полицейскими, ковровчанка показала им мужчину, которого она видела на детской площадке. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали горожанина. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, свою вину сорокалетний ковровчанин отрицать не стал и вытащил из кармана пропавший телефон, стоивший тридцать пять тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU