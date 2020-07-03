2020-07-03T16:16:26+03:00
Общество

Жертвами клещей во Владимирской области стали еще 106 человек

Кровососов они подцепили на даче и в огородах
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последнюю неделю в медицинские учреждения обратились 106 человек, среди которых 42 малыша. Больше всего от клещей пострадали жители Владимира, Гусь-Хрустального и Ковровского районов. Чаще всего клещи присасывались к людям, приехавшим отдохнуть и поработать на своих дачах и участках. Лабораторно исследовано 60 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита, он не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. Управление Роспотребнадзора в очередной раз обращает внимание жителей области, планирующих выезд в регионы, неблагополучные по клещевым инфекциям, что главная мера защиты от этих заболеваний – не допускать присасывания клещей. Будьте осторожны на природе, сразу же принимайте меры при укусе клеща и не относитесь легкомысленно к этим опасным насекомым. Закрытая одежда и внимательность помогут уберечься на природе, а если клещ все же присосался – важно аккуратно снять его в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учреждения культуры Владимирской области смогут начать репетиции
На пост главы облздрава губернатору Владимиру Сипягину рекомендовали назначить Елену Утемову
В Центре ИЗО после длительного перерыва покажут сразу три выставки
Росгвардейцы помешали ковровчанину угнать автомобиль
Владимирские школьники сдали ЕГЭ по информатике, географии и литературе
Около деревни Бараки появится новая спортплощадка
Ковровчанка вышла погулять с ребенком и лишилась дорого телефона
Жертвами клещей во Владимирской области стали еще 106 человек
ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover Россия представляют новый сервис подписки на автомобили
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
ВТБ Private Banking проводит серию вебинаров по налогам и защите активов
Во Владимире выберут лучший дом
Сотрудница банка во Владимире обманывала клиентов
Александровская свалка загрязняла соседние земли тяжелыми металлами
4 июля откроется Музей Хрусталя в Гусь-Хрустальном
Больше 1500 вопросов задали жители Владимирской области во время работы горячей линии Роспотребнадзора
От коронавируса во Владимирской области умерло еще три человека
Во Владимире ставят светофоры на переходах, где сбили детей
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
На пожаре в Муромском районе 59-летний мужчина отравился дымом
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
Погрузка на ГЖД в июне составила 2,1 млн тонн
Управление ФСБ по Владимирской области расследует кредитное мошенничество на 320 миллионов рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 июля: 49 новых случаев
Начался сбор средств на восстановление владимирского драмтеатра