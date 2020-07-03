Жертвами клещей во Владимирской области стали еще 106 человек

3 Июль 2020 2020-07-03T16:16:26+03:00

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За последнюю неделю в медицинские учреждения обратились 106 человек, среди которых 42 малыша. Больше всего от клещей пострадали жители Владимира, Гусь-Хрустального и Ковровского районов. Чаще всего клещи присасывались к людям, приехавшим отдохнуть и поработать на своих дачах и участках. Лабораторно исследовано 60 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита, он не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. Управление Роспотребнадзора в очередной раз обращает внимание жителей области, планирующих выезд в регионы, неблагополучные по клещевым инфекциям, что главная мера защиты от этих заболеваний – не допускать присасывания клещей. Будьте осторожны на природе, сразу же принимайте меры при укусе клеща и не относитесь легкомысленно к этим опасным насекомым. Закрытая одежда и внимательность помогут уберечься на природе, а если клещ все же присосался – важно аккуратно снять его в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU