2020-07-03T15:00:27+03:00
Общество

Во Владимире выберут лучший дом

Итоги традиционного конкурса подведут в августе
Ирина Мальцева
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Стартовал ежегодный конкурс «Лучший дом муниципального образования город Владимир». Участвовать в нем могут жилые многоквартирные дома, которыми управляет управляющая компания, ТСЖ, жилищный или другой специализированный потребительский кооператив, либо непосредственно сами собственники квартир. Конкурс проходит в два этапа. Сначала определяют в каждом районе лучшие дома по двум категориям: построенный до конца 2014 и построенные после 1 января 2015 года. Затем, на втором этапе, городская комиссия подводит итоги конкурса, исходя из набранной домами суммы призовых баллов, также в двух номинациях. Итоги конкурса будут подведены в августе 2020 года. Победители конкурса, занявшие места с первого по третье, в этом году получат диплом от городской администрации, а самые активные участники конкурса –благодарственные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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