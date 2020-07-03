2020-07-03T14:52:18+03:00
Происшествия

Сотрудница банка во Владимире обманывала клиентов

Женщина лишила их 60 тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Тридцатилетняя местная жительница работала в филиале банка, расположенного во Фрунзенском районе. Женщина, являясь специалистом в кредитно-кассовом офисе банка, в соответствии со своими обязанностями консультировала клиентов, подбирала подходящее предложение и оформляла договоры. Она уверяла клиентов обратившихся к ней владимирцев, что без оформления страховки выдача кредита невозможна. Доверившись сотруднице банка, горожане сообщали ей пин-код, не подозревая, что страховка не оформлена, а деньги присвоила сама сотрудница. В некоторых случаях обвиняемая все же оформляла страховой продукт, однако реальная его стоимость была в несколько раз ниже. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские установили причастность женщины к пяти эпизодам, в общей сложности она присвоила шестьдесят тысяч рублей. Сейчас ей предъявлено обвинение в мошенничестве, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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