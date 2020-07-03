2020-07-03T14:23:05+03:00
Общество

Александровская свалка загрязняла соседние земли тяжелыми металлами

Россельхознадзор проводит административное расследование
Вероника ПАНИНА
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С полигона по размещению ТБО в Александровском районе на соседствующие с ним земли стекают стоки с солями тяжелых металлов. О загрязнении примыкающих к свалке земель в Россельхознадзор сообщила инициативная группа «Народный патруль». Специалисты Россельхознадзора проверили земельный участок, который граничит с мусорным полигоном, взяли пробы земли, и недавно в управление поступили результаты экспертиз.

Эксперты отобрали восемь образцов почвы. В лаборатории выявили превышение норматива тяжелых металлов, а именно подвижной формы меди от 3% до 61%. Во время апрельского рейда специалисты осмотрели участок вдоль восточной и юго-восточной границы, на площади примерно 0,9 гектара. На месте обнаружили подтопление и захламление земель мусором с полигона ТБО. А водоотводная канава переполнена стекающими со свалки дождевыми, талыми и другими стоками с частью отходов, которые растекаются вдоль восточной и юго-восточной границы участка.

С 29 июня 2020 года по факту нарушений сотрудники управления Россельхознадзора проводят административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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