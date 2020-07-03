2020-07-03T13:36:58+03:00
Общество

Больше 1500 вопросов задали жители Владимирской области во время работы горячей линии Роспотребнадзора

Больше всего вопросов касалось коронавируса
Виктория СУХОВА
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По телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в июне поступило 1506 вопросов.

994 человека интересовались всем, что связано с коронавирусом. . Актуальными также остаются вопросы: об открытии ресторанов и кафе; качество пищевых продуктов и пищевых добавках; об организации питания населения;

Большая часть вопросов касалась нарушений прав потребителей – 69, основные из них: продажа непродовольственных товаров; услуги связи; услуг жилищно-коммунального хозяйства; услуг на финансовой рынке; по вопросам защиты прав потребителей при приеме купюр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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