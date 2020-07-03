От коронавируса во Владимирской области умерло еще три человека
Во Владимирской области, по данным оперативного штаба на 3 июля, за последние сутки умерло от коронавируса еще три человека. Общее число умерших составляет 68 человек. 2985 пациентов с коронавирусом в регионе выздоровели с начала эпидемии, в том числе за последние сутки – 128 человек. За сутки сделано 1500 тестов на коронавирусную инфекцию в лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород).
За за 2 июля в больницы обратилось 142 пациента с ОРВИ (среднетяжелые и тяжелые формы) и 67 с признаками внебольничной пневмонии. В стационарах лечатся 25 пациентов с ОРВИ и 672 – с пневмонией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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