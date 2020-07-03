Во Владимире ставят светофоры на переходах, где сбили детей

3 Июль 2020 2020-07-03T12:47:47+03:00

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Во Владимире идет установка светофоров на двух пешеходных переходах, где в последний месяц сбили детей. Это переходы на улице Белоконской и на Нижней Дуброве.

28 мая девятилетнего мальчика вечером сбил автомобиль на пешеходном переходе на улице Нижняя Дуброва. Ребенок после ДТП впал в кому и вчера, 2 июля, не приходя в сознание, скончался. Водитель не делал попыток скрыться с места происшествия, по его словам, он не заметил ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин.

18 июня 11-летнего мальчика сбили на перекрестке улицы Белоконской и проспекта Строителей. Он также переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, травмы ребенка оказались не очень тяжелыми, он лечится дома.

Оба нерегулируемых перехода водители считают опасными, так как обзор автомобилистам закрывают припаркованные машины. Местные жители много раз просили поставить там светофор, и вот после трагедий это делают.

Оба светофора - и на улице Белоконской, и на улице Нижняя Дуброва - "с кнопкой", чтобы пешеходы переключали его при необходимости. Заработают они на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU