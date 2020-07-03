2020-07-03T12:34:22+03:00
Происшествия

На пожаре в Муромском районе 59-летний мужчина отравился дымом

Горел частный жилой дом и хозпостройки
Вероника ПАНИНА
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2 июля около половины девятого вечера в главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре. Загорелся частный жилой дом по адресу: Муромский район, с. Чаадаево, ул. Карла Маркса. Когда пожарные приехали на место, выяснилось, что дом и находящиеся рядом хозпостройки горят на общей площади около 100 кв.м. Огонь мог вот-вот перекинуться на два соседних частных дома.

Пожарным удалось оперативно локализовать пожар и сбить огонь, не допустив его распространения на соседние постройки. Активное участие в тушении пожара также принимала добровольная пожарная команда сельскохозяйственного производственного кооператива «Молотицы» Муромского района.

На пожаре пострадал 59-летний мужчина, житель дома, в котором начался пожар. На момент возгорания дома он находился в доме один. Пожар был обнаружен не сразу, поэтому мужчина успел надышаться дымом и получил лёгкое отравление продуктами горения.

Дознавателями МЧС устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рассматриваемые причины пожара – неосторожное обращение с огнём или электротехническая неисправность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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