Управление ФСБ по Владимирской области расследует кредитное мошенничество на 320 миллионов рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T10:32:15+03:00

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Управление ФСБ по Владимирской области передало в региональный следственный комитет материалы на руководителя ООО "Ручейки", причастного к злоупотреблению своими полномочиями и причинению существенного вреда правам и законным интересам ВРФ АО «Россельхозбанк».

По версии следствия, с 2008 по 2013 год руководство "Ручейков" взяло в "Россельхозбанке" кредиты на сумму около 305 млн. рублей. В качестве обеспечения был оформлен залог на имущество фирмы.

Кредиты ООО "Ручейки" вовремя не вернули. А в апреле 2018 года было создано другое, аффилированное ООО, в которое перевели все активы и материальные ценности «Ручейков», в том числе находящие в залоге у банка.

Новое ООО продолжило ту же работу на тех же площадях и мощностях, где раньше работали "Ручейки": производство, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции. Выручка теперь поступала на счет новой организации. А с ООО «Ручейки» оказалось нечего взять за кредитные долги. В 2018 году «Россельхозбанк» инициировал процедуру банкротства ООО "Ручейки", материальный ущерб банку составляет более 320 млн. руб.

В июне 2020 на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов Следственный комитет по Владимирской области в отношении руководителя ООО "Ручейки" возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК России.

ИСТОЧНИК KP.RU