Начался сбор средств на восстановление владимирского драмтеатра
Официальная группа владимирского драматического театра в Инстаграме сообщила, что начался сбор средств на восстановление театра.
"Друзья! Многие из вас спрашивали, как можно помочь нам в нашей беде - театр сильно пострадал при пожаре и нуждается в восстановлении. Теперь у тех, кто хочет и может поддержать нас не только морально, есть такая возможность. Ниже - реквизиты счета, деньги с которого пойдут на восстановление театра. В наших социальных сетях мы будем публиковать отчет о том, куда будут потрачены деньги. И вы вместе с нами сможете возрождать наш и ваш Владимирский академический театр драмы".
Реквизиты для переводов:
ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр»
600000 г. Владимир, ул. Дворянская, 4
ИНН 3327330997
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