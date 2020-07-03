2020-07-03T08:48:28+03:00
Общество

Начался сбор средств на восстановление владимирского драмтеатра

Отчеты о том, на что были потрачены деньги, будут публиковаться в социальных сетях
Алексей СУХОВ
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Официальная группа владимирского драматического театра в Инстаграме сообщила, что начался сбор средств на восстановление театра.

"Друзья! Многие из вас спрашивали, как можно помочь нам в нашей беде - театр сильно пострадал при пожаре и нуждается в восстановлении. Теперь у тех, кто хочет и может поддержать нас не только морально, есть такая возможность. Ниже - реквизиты счета, деньги с которого пойдут на восстановление театра. В наших социальных сетях мы будем публиковать отчет о том, куда будут потрачены деньги. И вы вместе с нами сможете возрождать наш и ваш Владимирский академический театр драмы".

Реквизиты для переводов:

ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр»

600000 г. Владимир, ул. Дворянская, 4

ИНН 3327330997

КПП 332701001

р/с 40603810941000000002

Владимирский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Владимир

Корр. счет 30101810600000000772

БИК 041708772

ИСТОЧНИК KP.RU

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