На Лыбедской магистрали появится клумба-лодка с лебедями

2 Июль 2020 2020-07-02T19:10:57+03:00

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Во Владимире сотрудники городского МКУ «Благоустройство» завершают новую флористическую композицию на Лыбедской магистрали, в районе Ерофеевского спуска. Напротив «Цветочной ладьи» и «Рыбок», продолжая водную тематику, решено установить клумбу-лодку и лебедей на цветочных волнах.

Общая площадь новой клумбы - 60 квадратных метров. В ее оформлении использованы агератумы, лобелии, петунии, овсяница и седум. Они украсят каркасы садовых фигур и окружающую их площадку.

Сегодня под новый цветник завезли плодородный грунт и сделали разметку. В центре композиции смонтировали и заполнили специально подготовленной смесью каркасы фигур лебедей. В ближайшие дни работники МКУ полностью завершат здесь высадку цветов.

Эскиз новой композиции был разработан муниципальными цветоводами еще зимой. К слову, раньше каркасы фигур лебедей использовали для украшения газона на улице Мира. Теперь там сделали новый флористический объект - «Бабочку», а лебеди по тематике пригодились для оформления Лыбедской магистрали.

Посадочные материалы для нового флористического объекта были выращены в теплице МКУ «Благоустройство», которая уже не первый год готовит рассаду для озеленения городских общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU