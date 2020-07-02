2020-07-02T15:39:22+03:00
Происшествия

Вязниковец подвез знакомого и украл его деньги

Он надеялся, что не вспомнят о случившемся
Ирина Мальцева
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Сорокатрехлетний вязниковец подвозил на своей машине знакомого с девушкой. После того, как пара вышла, он заметил на сидении два забытых сотовых телефона. Но решил не возвращать технику, понадеявшись, что пассажиры не вспомнят, где оставили телефоны, и не будут обращаться в полицию. Обнаружив, что на одном из телефонов установлено мобильное приложение банка, он перевел себе на счет 27 тысяч, которые потом обналичил и потратил. В общей сложности ущерб, причиненный вязниковцем, составил сорок тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, оба телефона сейчас возвращены владельцам, ущерб возмещен, а вязниковца, уже имевшего конфликты с законом, ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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