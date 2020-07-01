Глава города Владимира Ольга Деева и сити-менеджер Андрей Шохин проголосовали за внесение поправок в Конститутцию
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин проголосовал незадолго до полудня на участке № 384, который расположен в муниципальном Дворце детского (юношеского) творчества. Глава города Ольга Деева - незадолго до главы администрации, на участке № 413 во Владимирском технологический колледже.
Проголосовав за поправки, Андрей Шохин напомнил, что основной закон страны был принят в 1993 году, но почти за три десятилетия жизнь и общество изменились. Поэтому, считает Андрей Шохин, требуются новации, соответствующие реалиям времени.
Отдав свой голос, глава города Ольга Деева сказала, что внесение поправок позволит гарантировать стабильность и процветание страны.
Напомним, сегодня, 1 июля - основной, завершающий день голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Во Владимире с 8.00 до 20.00 часов для голосования открыт 141 участок.
ИСТОЧНИК KP.RU