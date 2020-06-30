Директор Юрьев-Польского реабилитационного центра для несовершеннолетних подозревается в мошенничестве

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:05:02+03:00

По версии прокуратуры, он принял участие в торгах на строительства гаража через аффилированную фирму

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Юрьев-Польского района нашла нарушения в госзакупках в Юрьев-Польском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

По версии следствия, директор учреждения, зная о том, что в ноябре 2019 года будет проводиться аукцион по поставке модульного гаража для центра, зарегистрировал на сайте госзакупок аффилированное с ним ИП. От имени последнего он принял участие в торгах, в которых признан победителем как единственный участник. Деньги он, по данным прокуратуры, получил, а вот гараж не построил. Это нарушение вскрылось во время проверки учреждения, проходившей на днях.

Материалы проверки переданы прокуратурой в полицию для возбуждении уголовного дела. Директора могут обвинить в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU