Женщина из Владимира отдала лжецелителю 4 миллиона рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:45:00+03:00

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Как сообщает пресс-служба областной полиции, сотрудники владимирского УМВД завели дело о мошенничестве. К ним обратилась женщина, которая заявила, что ее обманул целитель на 4 миллиона рублей.

Выяснилось, что она как-то смотрела передачу про экстрасенсов и решила позвонить одному, чтобы решить проблемы в личной жизни. Лжецелители пообещали решить все ее проблемы, добавив, что для этого необходимо провести несколько "магических" ритуалов, приобрести амулеты. Женщина переводила на указанные расчетные счета деньги за сеансы. Общение продолжалось в течение полугода. За это время местная жительница перевела в общей сложности свыше 4 миллионов рублей, в том числе и деньги, которые были взяты в долг у знакомых, в кредит в банках под залог квартиры.

Только после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию. К сожалению, это не единичное дело о мошенничестве. За пять месяцев текущего года зарегистрировано более 1200 таких преступлений, около половины из которых совершены дистанционным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU