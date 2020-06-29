2020-06-29T17:41:53+03:00
Происшествия

Муромлянин обокрал сестру

Он воспользовался доверенными ему запасными ключами
Ирина Мальцева
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Июньским утром тридцативосьмилетний безработный муромлянин зашел в квартиру сестры с помощью хранившихся у него запасных ключей. Воспользовавшись тем, что родственница работает, он утащил ноутбук, стоивший восемь тысяч рублей. А на следующий день снова вернулся в квартиру сестры, взял ключи от гаража, висевшие в прихожей, и утащил оттуда велосипед, стоивший шесть тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, когда злоумышленника задержали, краденое он успел продать, но покупателей нашли, и имущество скоро вернутся к хозяйке. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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