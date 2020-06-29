Владимирские школьники смогут сдавать ЕГЭ без маски

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:42:57+03:00

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Во Владимирской области 3 июля ученики 11 классов начнут сдавать ЕГЭ Всего на территории Владимирской области открыт 61 пункт проведения экзаменов, из них 5 – на дому, 1 – в образовательной организации ФСИН, 1 – на базе Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. В городе Владимире оборудовано 11 пунктов проведения экзаменов.

Школьники будут сдавать экзамены в обстановке повышенной санитарной безопасности из-за эпидемии коронавируса. Все учителя, организаторы и вспомогательный персонал будут в масках и перчатках. Ученики будут сидеть не более чем по 10 человек в аудитории. При входе в пункт проведения экзамена всем школьникам будет измеряться температура бесконтактным термометром. Допуск в здание будет организован небольшими группами, с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.

А вот сидеть 4 часа в маске и перчатках выпускников не заставят. Использование средств индивидуальной защиты разрешено по желанию, но не обязательно. Если школьник пришел на экзамен в маске, его попросят снять ее на короткое время для сличения с фотографией в паспорте.

3 июля пройдет ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля состоится ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков) и на 25 июля – по всем учебным предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU