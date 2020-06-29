Во Владимире загорелся областной театр драмы

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:50:33+03:00

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Центр города заволокло дымом, а причиной стал пожар в областном театре драмы на остановке «Золотые ворота». Как говорят очевидцы, дым, идущий из окна, появился примерно в 16:15, а открытого огня видно не было. Сотрудники МЧС немедленно выехали на место происшествия. Причина возгорания и масштабы бедствия пока неизвестны, сейчас в центре работают пожарные, спасая здания и заливая его водой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в театре поступило в 16:08, загорелось фойе театра драмы. Всего загорелось пятьдесят квадратных метров. На месте работают тринадцать машин и тридцать семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU