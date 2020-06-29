2020-06-29T15:59:42+03:00
Общество

Во Владимирской области открывают санатории

А вот детские сады пока нет
Ирина Мальцева
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Как сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, по согласованию с областным управлением Роспотребнадзора в регионе откроют санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. Предполагается, что отдыхать там и восстанавливать свое здоровье смогут в первую очередь жители Владимирской области. Акт о внесении соответствующих изменений в указ «О приостановлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». Как заявил губернатор, он будет опубликован и вступит в законную силу сегодня-завтра. После этого санатории начнут работу, естественно, с соблюдением всех предосторожностей и требований Роспотребнадзора. Правда, владимирцев намного больше волнует ситуация с детсадами. Сейчас, когда большинство горожан вышли на работу, вопрос присмотра за детьми стоит остро. Ждут начала работы садиков и мамы, которые только получили путевки и готовятся выйти на работу. Но пока открывать садики не планируют, ориентировочно работать в штатном режиме они начнут в середине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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