2020-06-29T15:48:14+03:00
Происшествия

Начальника Владимирского юридического института отправили в СИЗО

Его подозревают в превышении должностных полномочий
Ирина Мальцева
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По версии следствия, начальник Владимирского юридического института, генерал-майора внутренней службы Сергея Бабурин в период с 2017 по 2020 год не раз давал своим подчиненным указание собирать с курсантов деньги, а потом сотрудники расходовали собранное по распоряжению руководителя. В июне в отношении него возбудили уголовное дело, он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ – «превышение должностных полномочий». Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, поскольку, зная о возбуждении в отношении него уголовного дела, в том числе находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, будучи отстраненным от занимаемой должности, он неоднократно, используя свое служебное положение и авторитет, в целях воспрепятствования расследованию оказывал давление на подчиненных ему сотрудников института и курсантов. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя: 27 июня его взяли под стражу. В СИЗО он пробудет до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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