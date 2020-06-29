2020-06-29T15:35:48+03:00
Происшествия

Следственный комитет проверяет ЧП с катамараном в Гусь-Хрустальном

На озере затонуло судно с 30 пассажирами
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 июня на городском озере Гусь-Хрустального произошла редкая для нашего региона вещь - ЧП с водным транспортом. Вечером в субботу катамаран, катавший пассажиров по озеру, сел на мель и стал тонуть. На борту находилось 30 человек, в том числе 12 детей. Озеро там - далеко не Байкал, в общем-то вброд можно перейти. Поэтому всех пассажиров без проблем эвакуировали на берег, пострадавших нет. Тем не менее, владимирский следственный комитет начал проверку.

На данный момент следователи уже выяснили, что катамаран был зарегистрирован в установленном порядке как маломерное судно. Доследственная проверка должна будет установить, кто и на каком основании управлял судном, каким образом на нем оказались пассажиры. Будут опрошены потерпевшие, а также дана всесторонняя юридическая оценка случившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области открывают санатории
Начальника Владимирского юридического института отправили в СИЗО
Следственный комитет проверяет ЧП с катамараном в Гусь-Хрустальном
Во Владимире аудитории, где пройдет ЕГЭ, будут дезинфицировать
В Коврове в Клязьме утонула «Газель»
Пассажиры поездов теперь могут сравнить экологичность поездки с автомобильным транспортом
Во Владимире объявили карантин по бешенству
Сельчанка из Юрьев-Польского пыталась получить пособие несуществующего младенца
Житель Петушинского района три месяца искал украденный телефон
Жители Владимирской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ прямо на придомовой территории
Из восьми кандидатов на пост главы Коврова осталась половина
В Собинском районе рано утром сгорел деревянный дом
В Муроме загорелась квартира в многоквартирном доме