Следственный комитет проверяет ЧП с катамараном в Гусь-Хрустальном

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:35:48+03:00

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27 июня на городском озере Гусь-Хрустального произошла редкая для нашего региона вещь - ЧП с водным транспортом. Вечером в субботу катамаран, катавший пассажиров по озеру, сел на мель и стал тонуть. На борту находилось 30 человек, в том числе 12 детей. Озеро там - далеко не Байкал, в общем-то вброд можно перейти. Поэтому всех пассажиров без проблем эвакуировали на берег, пострадавших нет. Тем не менее, владимирский следственный комитет начал проверку.

На данный момент следователи уже выяснили, что катамаран был зарегистрирован в установленном порядке как маломерное судно. Доследственная проверка должна будет установить, кто и на каком основании управлял судном, каким образом на нем оказались пассажиры. Будут опрошены потерпевшие, а также дана всесторонняя юридическая оценка случившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU