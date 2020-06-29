Во Владимире аудитории, где пройдет ЕГЭ, будут дезинфицировать

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:53:11+03:00

Учеников рассадят на расстоянии в полтора метра, а работники ППЭ будут работать в масках и перчатках

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Во Владимире прошел "тренировочный" единый государственный экзамен. Он проводился без учеников и сделан был лишь для одного - отработать систему госэкзамена - проверить работу всего оборудования, а также подсчитать затраты времени на организацию необходимых санитарных процедур.

Заодно стали известны правила, которым будут следовать во время ЕГЭ, чтобы обезопасить учащихся. Во всех пунктах проведения ЕГЭ города Владимира будет проводиться дезинфекция аудиторий. На входе всем измерят температуру. Помещения будут оснащены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. При рассадке будет соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метров. Организаторы и работники ППЭ будут работать в масках и в перчатках.

Напомним, что ЕГЭ во Владимире будут сдавать более 1900 выпускников. Основной этап сдачи в этом году проходит только для выпускников, поступающих в вузы. Он начнётся 3 июля с экзаменов по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Этот период завершится 23 июля устными экзаменами по выбранным иностранным языкам. А самый массовый экзамен по русскому языку разбит на два дня: 6 и 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU