2020-06-29T11:31:18+03:00
Происшествия

Сельчанка из Юрьев-Польского пыталась получить пособие несуществующего младенца

Молодая женщина принесла поддельное свидетельство о рождении малыша
Ирина Мальцева
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Двадцатидевятилетняя жительница одного из сел в Юрьев-Польском районе обратилась в местный МФЦ в феврале, чтобы прописать новорожденного младенца и оформить положенные на него выплаты. При проверке документов сотрудники отделения по вопросам миграции выяснили, что свидетельство о рождении поддельное, а новорожденного ребенка просто не существует. Объяснить, где она взяла поддельное свидетельство, девушка не смогла. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении жительницы Юрьев-Польского района завершено расследование дела по статье «использование заведомо поддельного документа». Дело передано в суд, максимальное наказание, которое грозит ей – до одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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