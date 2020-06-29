Житель Петушинского района три месяца искал украденный телефон

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:23:32+03:00

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В январе этого года житель Петушинского района отмечал праздники в компании, где была и тридцатидевятилетняя жительница Покрова. Когда мужчина уснул, горожанка утащила у него ключи, потом проникла в его квартиру и утащила его мобильный телефон. Ключи женщина затем вернула приятелю, рассказав, что нашла их на улице, а мобильный аппарат сдала в скупку. Местный житель, вернувшись домой, обнаружил пропажу телефона, но надеялся отыскать его сам, а потому не обращался в полицию. И только через три месяца, когда понял, что своими силами справиться не получится, обратился к правоохранителям. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленницу нашли, ей предъявлено обвинение в краже, а дело передано в суд. Ущерб, составивший шесть тысяч рублей, она полностью компенсировала приятелю в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU