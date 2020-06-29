2020-06-29T11:23:32+03:00
Происшествия

Житель Петушинского района три месяца искал украденный телефон

И только потом обратился в полицию
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В январе этого года житель Петушинского района отмечал праздники в компании, где была и тридцатидевятилетняя жительница Покрова. Когда мужчина уснул, горожанка утащила у него ключи, потом проникла в его квартиру и утащила его мобильный телефон. Ключи женщина затем вернула приятелю, рассказав, что нашла их на улице, а мобильный аппарат сдала в скупку. Местный житель, вернувшись домой, обнаружил пропажу телефона, но надеялся отыскать его сам, а потому не обращался в полицию. И только через три месяца, когда понял, что своими силами справиться не получится, обратился к правоохранителям. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленницу нашли, ей предъявлено обвинение в краже, а дело передано в суд. Ущерб, составивший шесть тысяч рублей, она полностью компенсировала приятелю в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области открывают санатории
Начальника Владимирского юридического института отправили в СИЗО
Следственный комитет проверяет ЧП с катамараном в Гусь-Хрустальном
Во Владимире аудитории, где пройдет ЕГЭ, будут дезинфицировать
В Коврове в Клязьме утонула «Газель»
Пассажиры поездов теперь могут сравнить экологичность поездки с автомобильным транспортом
Во Владимире объявили карантин по бешенству
Сельчанка из Юрьев-Польского пыталась получить пособие несуществующего младенца
Житель Петушинского района три месяца искал украденный телефон
Жители Владимирской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ прямо на придомовой территории
Из восьми кандидатов на пост главы Коврова осталась половина
В Собинском районе рано утром сгорел деревянный дом
В Муроме загорелась квартира в многоквартирном доме