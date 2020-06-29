2020-06-29T10:22:23+03:00
Общество

Из восьми кандидатов на пост главы Коврова осталась половина

Остальные неправильно подготовили документы
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, на пост главы города оружейников претендовали восемь человек, причем не только из Коврова, но и из Владимира и из Вязников. Уже на первом этапе конкурса комиссия отсеяла четверых кандидатом. Фильтр не прошли безработный с неполным средним образованием Роман Клюхин, тридцатисемилетний генеральный директор фирмы Кирилл Жарков, один из самых возрастных кандидатов – шестидесятиоднолетний Александр Леонтьев и Александр Ушаков. Причинами отказа стал неполный пакет документов либо наличие в них ошибок и неточностей. Второй этап конкурса состоится 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области открывают санатории
Начальника Владимирского юридического института отправили в СИЗО
Следственный комитет проверяет ЧП с катамараном в Гусь-Хрустальном
Во Владимире аудитории, где пройдет ЕГЭ, будут дезинфицировать
В Коврове в Клязьме утонула «Газель»
Пассажиры поездов теперь могут сравнить экологичность поездки с автомобильным транспортом
Во Владимире объявили карантин по бешенству
Сельчанка из Юрьев-Польского пыталась получить пособие несуществующего младенца
Житель Петушинского района три месяца искал украденный телефон
Жители Владимирской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ прямо на придомовой территории
Из восьми кандидатов на пост главы Коврова осталась половина
В Собинском районе рано утром сгорел деревянный дом
В Муроме загорелась квартира в многоквартирном доме