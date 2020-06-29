Из восьми кандидатов на пост главы Коврова осталась половина

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:22:23+03:00

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Напомним, на пост главы города оружейников претендовали восемь человек, причем не только из Коврова, но и из Владимира и из Вязников. Уже на первом этапе конкурса комиссия отсеяла четверых кандидатом. Фильтр не прошли безработный с неполным средним образованием Роман Клюхин, тридцатисемилетний генеральный директор фирмы Кирилл Жарков, один из самых возрастных кандидатов – шестидесятиоднолетний Александр Леонтьев и Александр Ушаков. Причинами отказа стал неполный пакет документов либо наличие в них ошибок и неточностей. Второй этап конкурса состоится 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU