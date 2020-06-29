В Собинском районе рано утром сгорел деревянный дом

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:01:47+03:00

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В 5.51 29 июня загорелся частный деревянный дом в Собинском районе. Пожарным сообщили и возгорании в деревне Безводное.

Представители собинского гарнизона тут же выехали к дому №38. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавших на пожаре не оказалось.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU