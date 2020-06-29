В Собинском районе рано утром сгорел деревянный дом
Пострадавших нет
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В 5.51 29 июня загорелся частный деревянный дом в Собинском районе. Пожарным сообщили и возгорании в деревне Безводное.
Представители собинского гарнизона тут же выехали к дому №38. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавших на пожаре не оказалось.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU